EU Zelena nedelja 2026 od 5. do 7. juna u Srbiji: Vratimo prirodi ono što nam daje

BEOGRAD - Kampanja EU koja je posvećena zaštiti životne sredine i održivom razvoju "EU Zelena nedelja 2026" održaće se širom Srbije od danas do 12. juna pod sloganom "Vratimo prirodi ono što nam daje".

Ovogodišnja tema "Zajedno ka ekonomiji u skladu s prirodom", kako su saopštili organizatori, ističe potrebu da se ekonomski razvoj uskladi sa očuvanjem prirodnih resursa, biodiverziteta i zdravih ekosistema, polazeći od pretpostavke da zaštita prirode nije prepreka razvoju, već njegov osnovni preduslov. Ambasador EU u Srbiji Andreas fon Bekerat kazao je da zelena tranzicija Srbije nije daleko obećanje budućnosti, već se dešava u učionicama, lokalnim zajednicama,