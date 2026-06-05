Košta i Fon der Lajen: Budućnost Zapadnog Balkana je u EU, iskoristite zamah

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Košta i Fon der Lajen: Budućnost Zapadnog Balkana je u EU, iskoristite zamah

TIVAT - Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen naglasili su danas da je budućnost Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji.

Oni su na konferenciji za novinare, nakon završenog samita EU- Zapadni Balkan u Tivtu rekli i da EU ostaje najpouzdaniji partner regiona. Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta rekao je da ohrabruje sve partnere da iskoriste priliku i trenutni zamah i preduzmu sve potrebne korake kako bi ubrzali svoj napredak na putu ka Evropskoj uniji. "Potpuno usklađivanje naših partnera sa Zapadnog Balkana sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije ostaje
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