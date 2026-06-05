Makron: Glavna tema samita u Tivtu - proširenje EU, Francuska je za novu metodologiju

TIVAT - Predsednik Francuske Emanuel Makron izjavio je danas da će glavne diskusije tokom samita EU - Zapadni Balkan biti oko proširenja na zemlje Zapadnog Balkana

On je novinarima uoči početka samita, koji se održava u Tivtu, rekao da se Francuska i dalje zalaže za novu metodologiju pristupanja i koja omogućava transparentne reforme i integraciju pravnih tekovina EU od strane zemalja koje se pridružuju Evropskoj uniji. "Predložili smo, zajedno s Nemačkom proces postepene integracije. O tome ćemo razgovarati sa svim zemljama Zapadnog Balkana. Ova agenda se očigledno odnosi na naše veze, ali se odnosi i na izglede za