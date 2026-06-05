Predsednik Vučić u Crnoj Gori na samitu Evropska unija-Zapadni Balkan

TIVAT - Predsednik Vučić u Crnoj Gori učestvuje na samitu Evropska unija - Zapadni Balkan. Danas sa Fon der Lajenovom, Makronom, Mercom, Kostom.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvuje u Tivtu na samitu Evropska unija - Zapadni Balkan, uprkos upozorenjima i savetima Bezbednosno- informativne agencije da ne putuje u Crnu Goru zbog moguće ugroženosti. Vučić je novinarima rekao da se u Tivtu oseća bezbedno. Glavna tema samita je proširenje Evropske unije i plan rasta, a tokom njega predsednik Srbije imaće više sastanaka i bilateralnih susreta s najvišim evropskim zvaničnicima. Skupom će predsedavati