Putin: Rusija je svetski lider u nuklearnoj energiji

RTV pre 28 minuta  |  Tanjug
Putin: Rusija je svetski lider u nuklearnoj energiji

SANKT PETERBURG - Rusija je svetski lider u nuklearnoj energiji, sa udelom u projektima koji prelazi 80 odsto, izjavio je danas ruski predsednik Vladimir Putin.

"Mi smo takođe lider u tako složenoj oblasti kao što je nuklearna energija. Više od 80 odsto projekata izgradnje nuklearnih elektrana na globalnom tržištu se realizuje uz učešće Rosatoma . Više od 80 odsto je značajna brojka", rekao je Putin na plenarnoj sednici Svetskog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, prenosi RIA Novosti. On je takođe upozorio da bi deficit saveznog budžeta Rusije mogao da "poraste" do kraja ove godine, ali će, kako je naveo, i dalje biti
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