UKRAJINSKA KRIZA - Putin: Ne vidim svrhu sastanka sa Zelenskim, pismo sadrži nepristojne elemente; Zelenski: Rusija ponovo bira rat

KIJEV/MOSKVA/VAŠINGTON - Rat u Ukrajini – 1.603. dan. Kao odgovor na pismo Volodimira Zelenskog, Vladimir Putin je pozvao ukrajinskog lidera da se kandiduje na izborima i istakao da ljudi ne treba da se plaše i da izađu na birališta. Držite vlast van ustavnog okvira, to je krivično delo, ne bojte se, izađite na birališta, poručio mu je šef Kremlja.

- Zelenski o Putinovoj reakciji na otvoreno pismo: Rusija ponovo bira rat Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je danas da odgovor ruskog predsednika Vladimira Putina na njegovo otvoreno pismo, u kojem je pozvao na održavanje direktnog sastanka, znači da Rusija ponovo bira rat. Zelenski je rekao u večernjem obraćanju da Putin "jednostavno ne želi da okonča rat", preneo je Ukrinform. "Mislim da su mnogi u svetu razočarani ovim odgovorom. On ne želi ništa