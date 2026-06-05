Vladimir Vujasinović novi selektor Srbije

RTV pre 13 minuta  |  Tanjug
Vladimir Vujasinović novi selektor Srbije

BEOGRAD - Legendarni kapiten reprezentacije Vladimir Vujasinović novi je selektor vaterpolista Srbije, saopštio je Vaterpolo savez.

On je nasledio Uroša Stevanovića koji je podneo ostavku. Jedan od najistaknutijih igrača u istoriji srpskog i svetskog vaterpola iza sebe ima bogatu kako igračku, tako i trenersku karijeru. Vujasinović je bio kapiten reprezentacije i jedan od nosilaca generacije koja je godinama osvajala brojne medalje na najvećim takmičenjima i koja je, nakon perioda embarga i sankcija devedesetih, krenula da krči i trasira put srpskom vaterpolu ka svim velikim uspesima i samom
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