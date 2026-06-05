Vremeplov: Knjaz Miloš Obrenović postavio prve ekonome

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Vremeplov: Knjaz Miloš Obrenović postavio prve ekonome

NOVI SAD - Na današnji dan 1837. godine srpski knjaz Miloš Obrenović postavio je prve ekonome (agronomi) čiji je zadatak bio da savetuju seljake i nastoje da svaki od njih zaseje određenu količinu pšenice, ovsa, ječma, kukuruza, krompira.

Danas je petak, 5. jun, 2026. godine. Do kraja godine ima 211 dana. 1819 - Rođen je engleski astronom i matematičar Džon Kauč Adams, profesor Univerziteta u Kembridžu, koji je 1845, na osnovu nepravilnosti u kretanju Urana, prvi odredio putanju i približan položaj do tada nepoznate planete Neptun. Otkriće nije blagovremeno objavio, pa je slava za otkriće Neptuna 1846. pripala francuskom astronomu Irbenu Leverjeu. 1826 - Umro je nemački kompozitor Karl Marija
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