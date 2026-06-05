Nove cene goriva koje će važiti do 12. juna

Šabačke novosti pre 10 sati
Nove cene goriva koje će važiti do 12. juna

Objavljene su nove cene goriva koje će važiti do petka, 12. juna.

Litar evrodizela danas od 15 sati do petka 12. juna u isto vreme koštaće maksimalno 222 dinara za litar, a cena benzina evropremijum BMB biće 196 dinara za litar, prenosi Danas. Prošle nedelje cena evrodizela iznosila je 222 dinara po litru, a benzina 196 dinara po litru. Ovo znači da su cene goriva ostale nepromenjene. Od početka američko-izraelskog napada na Iran, 28. februara, cena nafte na svetskom tržištu je skočila zbog zatvaranja Ormuskog moreuza kojim
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Eurodizel 222, benzin evropremijum BMB 95 196 dinara

Eurodizel 222, benzin evropremijum BMB 95 196 dinara

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Gorivo na pumpama u Srbiji bez promene cene, važe do 12. juna do 15 sati

Gorivo na pumpama u Srbiji bez promene cene, važe do 12. juna do 15 sati

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Cene goriva na pumpama u Srbiji bez promene

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Objavljene cene goriva

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Ove cene goriva važiće do 12. juna

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