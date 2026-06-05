Evropska neodlučnost tjera SAD da preispita ulogu u BiH, poručeno iz Američke ambasade

Slobodna Evropa pre 3 sata
Evropska neodlučnost tjera SAD da preispita ulogu u BiH, poručeno iz Američke ambasade
Evropska neodlučnost i odustajanje PIC-a od vlastite dužnosti prema BiH prisiljavaju Sjedinjene Američke Države da preispitaju svoju ulogu u trenutnom međunarodnom prisustvu u Bosni i Hercegovini, navodi se u objavi Ambasade SAD u BiH na platformi X, 5. juna nakon što Vijeće za provedbu mira u BiH nije postiglo dogovor o novom visokom predstavniku u BIH, dan ranije. Dodaje se da je delegacija SAD-a "nastojala postići konsenzus oko zajednički prihvaćene vizije i
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