Der bund: Spisak putnika srpskog aviona u Tivtu je kao ko je ko beogradskog podzemlja

Nad samit Evropska unija-Zapadni Balkan u Tivtu se i pre nego što je počeo nadvio skandal sa avionom iz Beograda sa 90 „bezbednosno relevantnih“ osoba, a za sada ostaje nejasno šta je Srbija htela da postigne slanjem takvih ljudi u susednu Crnu Goru, piše dnevnik Der bund (Bund).

Švajcarski dnevnik piše da je crnogorska policija na aerodromu u Tivtu, zahvaljujući prethodnom upozorenju iz inostranstva, zaustavila čarter let koji je sleteo iz Beograda. „Navnodno je francuska tajna služba bila ta koja je crnogorske vlasti unapred obavestila o sumnjivom čarter letu“, piše Der bund. „U avionu je bilo 87 muškaraca, uglavnom jako tetoviranih, obrijanih glava i mičićavih. Ni njihova odeća nije ostavljala mesto za sumnju. Sa uskim majicama koje