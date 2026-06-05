Mađarski premijer najavio preispitivanje investicija u železničku prugu Budimpešta-Beograd

Serbian News Media pre 1 sat
Mađarski premijer najavio preispitivanje investicija u železničku prugu Budimpešta-Beograd

Mađarski premijer Peter Mađar je najavio preipistivanje investicija u železničku prugu Budimpešta-Beograd.

Kako je naveo u objavi na Fejsbuku, Vada Mađarske je juče donela „mnoge izuzetno važne odluke“, među kojima je ona da budu preispitane investiciju u železničku prugu Budimpešta-Beograd, prenela je danas beogradska TV N1. Ministar saobraćaja i investicija Mađarske David Vitezi je pre nekoliko dana izjavio da su u projektu pruge Budimpešta-Beograd uočeni brojni problemi. On je rekao u Parlamentu da se čak postavlja i pitanje da li su Mađarska i Srbija zaista uspele
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