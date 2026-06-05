Slučaj Senjak: Viši sud odredio pritvor dvojici policajaca

Serbian News Media pre 14 minuta
Slučaj Senjak: Viši sud odredio pritvor dvojici policajaca

U Višem sudu je agenciji Beta je rečano da im je sudija za pretodni postupak odredio pritvor zbog postojanja „osobitih okolnosti koje ukazuju da će u slučaju boravka na slobodi ometati postupak uticanjem na svedoke“.

Beogradsko Više javno tužilaštvo (VJT) sinoć je saopštilo da su na saslušanja polcijski službenici D.V. i M.J negirali izvršenje krivnog dela koje im se stavlja na teret u istrazi ubistva u restoranu na Senjaku. „Postoje osnovi sumnje da su oni, kao pripadnici privatnog obezbeđenja S V, osumnjičenog za teško ubistvo, bili u vreme izvršenja tog krivičnog dela ispred restorana i da su neposredno posle njegovog izvršenja ostvarivali kontakt sa osumnjičenim S.V“,
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