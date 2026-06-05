UŽIVO: Srbija poklekla, 1:1 u Meksiku

Čast fudbalske zemlje za poštovanje i iskupljenje posle debakla od Zelenortskih Ostrva – fudbaleri Srbije biće generalna proba kolegama iz Meksika pred start nadolazećeg Mondijala.

Početak meča zakazan je za 4,00 po srednjeevropskoj i 20,00 prema lokalnoj, meksičkoj, vremenskoj zoni. Dešavanja iz Toluke, sa stadiona „Nemeseio Diez“ pratićemo u blogu uživo Sport kluba. Odmah posle poraza od Zelenortskih Ostrva (0:3), reprezentativci Srbije zaputili su se ka Meksiku. Posle kratkog vremena za adaptaciju, sudeći prema porukama sa lica mesta, spremni su za duel sa nadahnutim domaćinima, na čijim terenima će biti igrane utakmice predstojećeg