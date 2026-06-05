Vladimir Lučić: Primili smo autogol koji se retko dešava

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Aleksandar Petrović
Vladimir Lučić: Primili smo autogol koji se retko dešava

Reprezentativac Srbije Vladimir Lučić rekao je da je poraz od Meksika (5:1) na kraju jako težak, ali je čestitao saigračima na uloženom trudu i radu. „Na kraju je ispao jako težak poraz za nas.

Dobro smo ušli u utakmicu, poveli lepim golom Stanića, ali domaćin je vršio pritisak od prvog minuta, došao je do izjednačenja, a onda pred sam odlazak na odmor primili smo taj nesrećni gol koji nas je jako poremetio. U nastavku smo primili opet autogol koji se retko dešava. Meksiko je bio bolji, spremniji pred početak Svetskog prvenstva, ali sve čestitke momcima na uloženom trudu, naporu. Meksiko je zaista dobra ekipa, mislim da će daleko dogurati na šampionatu“,
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