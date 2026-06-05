Zverev: Bio sam siguran da ću imati novu šansu u finalu GS

Sport klub pre 3 sata  |  Autor: Vojin Veličković
Zverev: Bio sam siguran da ću imati novu šansu u finalu GS

Aleksander Zverev se nalazi na prekretnici karijere.

Ako u nedelju izgubi finale Rolan Garosa postaće jedini teniser u istoriji koji je poražen u četiri gren slem finala bez ijedne titule. Ako pobedi, skinuće se sa liste „večitih finalista“, ali i otvoriti put ka novim uspesima. – Bio sam uveren da ću imati još jednu šansu – kaže Nemac posle sigurne pobede protiv Jakuba Menšika.- Kada sam prošle godine izgubio u Melburnu od Janika Sinera, nisam dobro igrao. Cele te godine nisam bio dobar. S druge strane, bio sam
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