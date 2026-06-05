Ovi ne mogu i ne znaju, oni "tiho bojkotuju", šta ćemo sad?

Svakakvih katastrofa smo se nagledali u režiji fudbalske reprezentacije Srbije, ali ovo što smo ovih dana videli u prijateljskim utakmicama protiv Zelenortskih Ostrva (0:3) i Meksika (1:5) spada u red najvećih.

Da ne ulazimo u to što smo ovim ekipama "sparingovali" pred njihov nastup na Mundijalu, a nas tamo neće biti, što je posebno bolno, ali to znamo još od novembra, i da pokušamo samo da se bavimo ovim što smo videli u Lisabonu i Toluki, zaista je teško pronaći prave reči da bi se opisalo stanje u kom nam se reprezentacija nalazi. To što je Srbija prvi put u istoriji primila pet golova u jednom prijateljskom duelu je čak i najmanji problem u ovom trenutku... Kako je