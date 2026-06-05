Srbija ili Hajduk Split? Za početak nam vratite dresove!

Sportske.net pre 12 minuta  |  Sportske.net
Srbija ili Hajduk Split? Za početak nam vratite dresove!

Fudbaleri Srbije jutros su u Toluki doživeli debakl od Meksika, izgubili rezultatom 5:1 u prijateljskom meču, a o ogromnim i nagomilanim problemima sa kojima se suočava selektor Veljko Paunović na tri meseca pred početak Lige nacija smo pisali OVDE.

Ništa u našoj ekipi ne izgleda kako treba, a pored očajne igre, u oči svakom ljubitelju fudbala upadaju i dresovi, koji su sve osim asocijacije na Srbiju. Fudbalski savez Srbije je jesenas bez da pita bilo koga (a u takve stvari bi trebalo da se uključi kompletna sportska javnost) promenio boju osnovnog dresa naše reprezentacije, pa smo pod novim tehničkim sponzorom "Kapeli sport" preko noći od crvenih postali plavi. Ideja da se vratimo u vreme Jugoslavije se malo
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