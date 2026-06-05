(VIDEO) Katastrofa Srbije kompletirana "petardom" u Meksiku

Sportske.net pre 1 sat  |  Sportske.net
(VIDEO) Katastrofa Srbije kompletirana "petardom" u Meksiku

Fudbaleri Srbije poraženi su rano jutros na gostujućem terenu u Toluki od selekcije Meksika 5:1, u prijateljskom meču.

Povela je Srbija u 19. minutu golom Petra Stanića, ali je Meksiko do kraja poluvremena uspeo da stigne do preokreta golom Johana Vaskeza u 34. i autogolom Stefana Bukinca u drugom minutu nadoknade poluvremena. Nastavio je Meksiko sa boljom igrom i u drugom poluvremenu i pogocima Raula Himeneza u 57, Adema Avdića autogol u 72. i Luisa Čavesa u 90. minutu stigao do ubedljive pobede. Meksiko će na predstojećem Svetskom prvenstvu igrati u grupi A, zajedno sa Južnom
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