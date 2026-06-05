Peskov otkrio kakve su šanse za susret Putina i Trampa

Sputnik pre 10 minuta
Peskov otkrio kakve su šanse za susret Putina i Trampa

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov ocenio je da postoji 50 odsto šansi da se predsednici Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp, sastanu tokom leta.

Podsetimo, Putin i Tramp sastali su se avgusta prošle godine na Aljasci. Kada je reč o kontaktima sa francuskim predsednikom, za sada telefonski razgovor sa Emanuelom Makronom nije na agendi ruskog predsednika, dodao je on. Putin je, međutim, spreman za susret i dijalog sa Makronom, dodao je portparol. Pogledajte i:
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