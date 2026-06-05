Rusija ima oružje kakvo nema nijedna druga zemlja /video/

Sputnik pre 1 sat
Rusija ima oružje kakvo nema nijedna druga zemlja /video/

Predsednik Rusije obratio se na plenarnoj sednici Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu. On je izneo svoju viziju toga u kom pravcu treba da ide Rusija i sa kojim izazovima se suočava.

U obraćanju na međunarodnom forumu koji je okupio predstavnike 130 zemalja, Putin je u svom govoru poslao važne poruke od kojih su najznačajnije: Peterburški međunarodni ekonomski forum održava se od 3. do 6. juna i okuplja državnike, privrednike i predstavnike međunarodnih organizacija iz velikog broja zemalja sveta.
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Da li ekonomija tera Putina da okonča rat? Politikolog o otvorenom pismu Zelenskog ruskom lideru

Da li ekonomija tera Putina da okonča rat? Politikolog o otvorenom pismu Zelenskog ruskom lideru

Euronews pre 2 sata
Zelenski besan zbog Putinovog odbijanja da se sastanu: Rusija ponovo bira rat, mnogi u svetu su razočarani! (video)

Zelenski besan zbog Putinovog odbijanja da se sastanu: Rusija ponovo bira rat, mnogi u svetu su razočarani! (video)

Kurir pre 3 sata
Putin se sastao sa Šrederom u Rusiji: Ugostio bivšeg kancelara Nemačke, pa odbio Zelenskog

Putin se sastao sa Šrederom u Rusiji: Ugostio bivšeg kancelara Nemačke, pa odbio Zelenskog

Mondo pre 2 sata
Zelenski: Putinov odgovor na moje pismo pokazatelj da Rusija opet bira rat

Zelenski: Putinov odgovor na moje pismo pokazatelj da Rusija opet bira rat

Newsmax Balkans pre 2 sata
Zelenski o Putinovoj reakciji na otvoreno pismo: Rusija ponovo bira rat

Zelenski o Putinovoj reakciji na otvoreno pismo: Rusija ponovo bira rat

Insajder pre 3 sata
Zelenski: Rusija ponovo izabrala rat, Putin nema nameru da ga okonča

Zelenski: Rusija ponovo izabrala rat, Putin nema nameru da ga okonča

N1 Info pre 3 sata
Putin odbacio predlog Zelenskog za sastanak kao besmislen

Putin odbacio predlog Zelenskog za sastanak kao besmislen

Slobodna Evropa pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaRusijaSputnik V

Svet, najnovije vesti »

Špijunska afera Američki novinar radio kao kineski agent: Uzeo najmanje 100.000 dolara

Špijunska afera Američki novinar radio kao kineski agent: Uzeo najmanje 100.000 dolara

Blic pre 10 minuta
(Video) Medvedica razbila prozor i pokušala da izvuče turistu iz auta. On hteo da je nahrani, pa doživeo pakao: "To je bila…

(Video) Medvedica razbila prozor i pokušala da izvuče turistu iz auta. On hteo da je nahrani, pa doživeo pakao: "To je bila greška"

Blic pre 50 minuta
"Lopta je u Trampovom dvorištu" Zastrašujuća pretnja savetnika ajatolaha: "Ako SAD nastave sukob, otvara se novi front sve do…

"Lopta je u Trampovom dvorištu" Zastrašujuća pretnja savetnika ajatolaha: "Ako SAD nastave sukob, otvara se novi front sve do Mediterana"

Blic pre 25 minuta
(Video) Precizna akcija: Ukrajina tvrdi da je pogodila ruski centar za lansiranje dronova

(Video) Precizna akcija: Ukrajina tvrdi da je pogodila ruski centar za lansiranje dronova

Blic pre 40 minuta
Policija zatekla scenu iz najgoreg košmara: Čovek uzgajao više od 100.000 bubašvaba koje šište i dugačke su po 7,5…

Policija zatekla scenu iz najgoreg košmara: Čovek uzgajao više od 100.000 bubašvaba koje šište i dugačke su po 7,5 centimetara, biznis mu vredeo pravo bogatstvo

Kurir pre 55 minuta