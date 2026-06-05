Rusija ima oružje kakvo nema nijedna druga zemlja /video/

Predsednik Rusije obratio se na plenarnoj sednici Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu. On je izneo svoju viziju toga u kom pravcu treba da ide Rusija i sa kojim izazovima se suočava.

U obraćanju na međunarodnom forumu koji je okupio predstavnike 130 zemalja, Putin je u svom govoru poslao važne poruke od kojih su najznačajnije: Peterburški međunarodni ekonomski forum održava se od 3. do 6. juna i okuplja državnike, privrednike i predstavnike međunarodnih organizacija iz velikog broja zemalja sveta.