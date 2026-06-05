Ampadu ostaje veran svom Lidsu, bar do 2030. godine!

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Ampadu ostaje veran svom Lidsu, bar do 2030. godine!

Kapiten Lidsa, a ujedno i reprezentativac selekcije Velsa, Itan Ampadu odlučio je da ostane u svom klubu do daljnjeg.

On je produžio ugovor sa Lidsom do leta 2030. godine, što je potvrdio i ovaj premijerligaš. Itan Ampadu ima 25 godina, a stigao je u Lids 2023. godine, dok je pre ovog premijerligaša igrao za Speciju, Veneciju, Šefild junajted, Lajpcig, Čelsi i Ekseter siti. Do sada je u timu Lidsa odigrao 126 utakmica i postigao je tri gola. Iako ima tek 25 godina, on je odigrao i 61 meč za reprezentaciju Velsa. Lids je uspeo da opstane u Premijer ligi, gde su završili na 14.
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