EU odložila primenu novih bankarskih pravila do kraja 2029. godine

Evropska komisija saopštila je danas da će za tri godine odložiti primenu novih međunarodnih pravila za obračun tržišnog rizika banaka, kako evropski zajmodavci ne bi bili u nepovoljnijem položaju u odnosu na konkurente iz Sjedinjenih Američkih Država i drugih velikih finansijskih centara.

Odluka se odnosi na deo regulatornog paketa Bazel III, poznat kao "Fundamental Review of the Trading Book" (FRTB), koji uvodi strože metode procene rizika u trgovačkim aktivnostima banaka i određivanja potrebnog nivoa kapitala za pokriće potencijalnih gubitaka, prenosi Rojters. Prema odluci Evropske komisije, pravila će se primenjivati u prelaznom režimu od 2027. do kraja 2029. godine, dok će Brisel u međuvremenu pratiti kako će slične standarde sprovoditi SAD i