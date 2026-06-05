Hamnei pozvao na nacionalno jedinstvo da bi se izbegle unutrašnje podele u Iranu

Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei pozvao je danas da pozivajući na nacionalno jedinstvo i poručio da neprijatelji Teherana, nakon što su, kako je naveo, poraženi na bojnom polju, sada pokušavaju da izazovu unutrašnje podele u Iranu.

Hamnei je naveo u poruci da je potrebno nacionalno jedinstvo jer, kako je istakao, svaka akcija koja stvara pesimizam ili frustraciju u javnosti predstavlja "pomoć neprijatelju", preneo je Skaj njuz. Poruka je pročitana u Hamneijevo ime tokom ceremonija kojima se obeležavagodišnjica smrti osnivača Islamske Republike, Ruholaha Homeinija, kao i veliki šiitski praznik. (Telegraf.rs/Tanjug)