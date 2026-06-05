Kakva je noć pred nama? Hitno se oglasio RHMZ: Ovaj deo Srbije neka se pripremi, sledi nevreme

Telegraf pre 47 minuta  |  Telegraf.rs
Kakva je noć pred nama? Hitno se oglasio RHMZ: Ovaj deo Srbije neka se pripremi, sledi nevreme

Za nama je pravi letnji dan, uz obilje sunca i temperature koje su u pojedinim krajevima dostizale gotovo 30 stepeni.

Međutim, tokom večeri i noći očekuje se promena vremena. Nebo će biti pretežno oblačno, dok se na severu i zapadu zemlje tokom noći mestimično očekuju kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi. Podsećanja radi, u Srbiji će u subotu biti promenljivo oblačno. Dok će se sever zemlje posle podne radovati sunčanim intervalima i suvom vremenu, u ostalim krajevima situacija će biti znatno dinamičnija – očekuju se kiša i lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. (Telegraf.rs)
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