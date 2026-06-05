Lučić posle bolnog poraza od Meksika: "Nesrećni autogol nas je jako poremetio"

Fudbalska reprezentacija Srbije neće po najboljem pamtiti junski ciklus utakmica, pošto su prvobitno poraženi od Zelenortskih Ostrva sa 3:0, a onda je od njih u Toluki bio bolji i Meksiko koji je slavio sa ubedljivih 5:1.

Orlovi su poveli na gostovanju protiv Meksika golom Petra Stanića, ali se potom sve potpuno raspalo i Meksiko je na kraju ubedljivo slavio sa 5:1. Dva gola su bila autogolovi Adema Avdića i Stefana Bukinca, od kojih je bivši levi bek Vojvodine baš bio nesrećan. Upravo o njemu je govorio i Vladimir Lučić posle ove utakmice. - Na kraju je ispao jako težak poraz za nas. Dobro smo ušli u utakmicu, poveli lepim golom Stanića, ali domaćin je vršio pritisak od prvog