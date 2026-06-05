Meksikanac u crveno-belom dresu 3 sata čekao Veljka Paunovića: Zbog toga imam poštovanje prema srpskom narodu

Telegraf pre 26 minuta  |  Telegraf.rs
Meksikanac u crveno-belom dresu 3 sata čekao Veljka Paunovića: Zbog toga imam poštovanje prema srpskom narodu

Fudbalska selekcija Srbije na stadionu u Toluki igra poslednju utakmicu u staroj sezoni, ali i pred Svetsko prvenstvo, na kojem se neće pojaviti.

Orlovi razigravaju Meksiko, koji duelom protiv Južne Afrike za sedam dana otvaraju Mundijal. Nakon neuspeha i poraza od Zelenortskih Ostrva u Lisabonu rezultatom 3:0, i pored toga što je sastav našeg tima kombinovan, veliko razočarenje zavladalo je oko nacionalnog tima, koji sada ima šansu da se iskupi. Veliki pritisak je i na leđima Veljka Paunovića, pred ciklus Lige nacija od septembra, a najbolja prilika za uspešnu najavu LN jeste dolazak na mesto gde se
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