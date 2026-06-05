Ovo je tajna savršene linije naše voditeljke: Gazi petu deceniju a jede ovo, zbog jedne stvari zavide joj žene

Poznata voditeljka Ana Pendić godinama izgleda kao zamrznuta u vremenu i kao da godine broji unazad.

Ona je sada na Instagramu podelila kako izgleda njen obrok a priprema je vrlo laka. Ana je pokazala kako je spremila izdašnu proju posutu susamom dok se na stolu mogao videti i bebi spanać, čeri paradajz i flaša jogurta. Iako ima 47 godina, šarmantna voditeljka pleni savršenim i mladalačkim izgledom na kojem bi joj pozavidela i duplo mlađe devojke. Mnoge intrigira kako uspeva da održi takvu liniju, a Ana često otvoreno ističe da uopšte ne voli da vežba i ide u