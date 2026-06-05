Ovo su nove cene goriva na srpskim pumpama

Telegraf pre 1 dan  |  Telegraf Biznis
Ovo su nove cene goriva na srpskim pumpama

U narednih nedelju dana, cena goriva ostaće nepromenjene.

Od danas od 15 časova pa u narednih sedam dana na pumpama u Srbiji litar evrodizela koštaće 222 dinara, a benzina 196 dinara. Nove cene važiće do sledećeg petka, 12. juna 2026. godine. Poslednjih nekoliko nedelja tržište goriva u Srbiji bilo je relativno stabilno, ali uz manje oscilacije. Sredinom maja vozači su za litar evrodizela plaćali 223 dinara, dok je benzin koštao 191 dinar. Nedelju dana kasnije dizel je poskupeo na 225 dinara, a benzin na 193 dinara.
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