Putin: Ne vidim svrhu sastanka sa Zelenskim, pismo sadrži nepristojne elemente

Telegraf pre 31 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Putin: Ne vidim svrhu sastanka sa Zelenskim, pismo sadrži nepristojne elemente

Ruski predsednik Vladimir Putin rekao je danas da je "ukratko pregledao otvoreno pismo" ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog u kojem ga je on pozvao na direktne razgovore i istakao da trenutno ne vidi svrhu takvog sastanka.

Putin je tokom plenarne sednice Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu ocenio da pismo Zelenskog u kojem je predložio sastanak sa Putinom, sadrži "nepristojne elemente" i da ne deluje kao iskrena ponuda za razgovore, prenose RIA Novosti. "To pismo koje ste upravo pomenuli zaista sadrži elemente grubosti. Šta je to? Da li je to način da se stvore uslovi za lični sastanak i pregovore? Ili stvara okruženje u kojem je uopšte nemoguće održati bilo kakve lične
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