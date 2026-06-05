Svetski ekonomisti pozivaju na razvoj zasnovan na blagostanju, ne samo na BDP-u

Telegraf pre 57 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Svetski ekonomisti pozivaju na razvoj zasnovan na blagostanju, ne samo na BDP-u

Grupa ekonomista i istraživača iz celog sveta predstavila je danas ambiciozan plan za izgradnju pravednijeg i održivijeg globalnog ekonomskog sistema, uz poruku da društveni napredak ne bi trebalo meriti isključivo rastom bruto domaćeg proizvoda ( BDP), već i nivoom blagostanja građana, socijalnom jednakošću i zaštitom životne sredine.

Predlog je sadržan u izveštaju "Global Justice Report", koji je pripremila organizacija World Inequality Lab pod vođstvom francuskog ekonomiste Tomasa Piketija, objavio je Gardijan. Autori izveštaja smatraju da je moguće istovremeno smanjiti globalnu nejednakost, povećati životni standard većine stanovništva i ograničiti klimatske promene. Plan predviđa ubrzanu dekarbonizaciju privrede, veća ulaganja u obrazovanje i zdravstvo, smanjenje radnog vremena u razvijenim
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