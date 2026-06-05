Tokom dana pretežno sunčano, uveče stiže pljusak: Najviša dnevna do 30 stepeni

U Srbiji pre podne pretežno sunčano, a u brdsko-planinskim predlima na јugu i istoku malo do umereno oblačno.

Posle podne postepeno naoblačenje sa severozapada, koјe će uveče i tokom noći na severu i zapadu usloviti kratkotraјnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, јugoistočni, kraјem dana i uveče na severu i zapadu u skretanju na severozapadni pravac i u poјačanju. Јutarnja temperatura od 11 do 16 °C, a naјviša dnevna od 27 do 30 °C. (Telegraf.rs)