Užas kod Vukovog spomenika: Tinejdžer (16) bez dozvole seo na motor, lekari mu se bore za život

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na raskrsnici ulica Kraljice Marije i Ruzveltove u Beogradu povređeno je više osoba, a lekari se trenutno bore za život tinejdžeru (16)! Iako su se u prvi mah u javnosti pojavile oprečne informacije o tome ko je upravljao kojim vozilom, prema našim najnovijim saznanjima, dvojica maloletnika nalazila su se na motociklu. Tinejdžer (16) vozio bez dozvole, u kritičnom je stanju Kako saznajemo, motociklom je upravljao