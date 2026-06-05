Užasna tragedija u Indiji: U požaru izgorela bolnica, ima poginulih i ranjenih

Telegraf pre 23 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Užasna tragedija u Indiji: U požaru izgorela bolnica, ima poginulih i ranjenih

Najmanje pet osoba je poginulo, a još oko 20 je zadobilo opekotine kada je jutros izbio požar na odeljenju intenzivne nege u privatnoj bolnici u istočnoj indijskoj državi Bihar, saopštile su lokalne vlasti.

Strahuje se da će broj žrtava porasti, pošto su neki od povređenih u bolnici u okrugu Muzafarpur u Biharu, u kritičnom stanju, prenosi list Hindu. Prema lokalnoj vatrogasnoj službi, požar je izbio oko 3.55 po lokalnom vremenu. U jedinici intenzivne nege nalazilo se 13 pacijenata kada se požar dogodio. Neki pacijenti na susednim odeljenjima su takođe povređeni. Pripadnici vatrogasne službe spasili su skoro 20 pacijenata, a kasnije su prebačeni u bolnice na dalje
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

OTKRILI SMO! Kombinat "Dragoš" Pirot nije imao vilu u Istarskoj 27, na Senjaku. Vlasnik te vile bio je Milan Stojadinović…

OTKRILI SMO! Kombinat "Dragoš" Pirot nije imao vilu u Istarskoj 27, na Senjaku. Vlasnik te vile bio je Milan Stojadinović, predsednik Vlade Kraljevine Jugoslavije

Plus online pre 1 dan
Srušio se avion kod Medulina, sve hitne službe na terenu: Ima mrtvih...

Srušio se avion kod Medulina, sve hitne službe na terenu: Ima mrtvih...

Telegraf pre 1 dan
Tragedija u Istri: U padu aviona kod Medulina poginulo četvoro stranaca

Tragedija u Istri: U padu aviona kod Medulina poginulo četvoro stranaca

Telegraf pre 1 dan
Požar u porodičnoj kući kod Subotice, vatrogasci pronašli telo starije osobe

Požar u porodičnoj kući kod Subotice, vatrogasci pronašli telo starije osobe

Newsmax Balkans pre 3 sata
Horor u Limanu! Otkriveni strašni detalji smrti dečaka (9) kog su svi voleli: Pokrenuta istraga zbog ubistva!

Horor u Limanu! Otkriveni strašni detalji smrti dečaka (9) kog su svi voleli: Pokrenuta istraga zbog ubistva!

Telegraf pre 3 sata
Više od 20 mrtvih u velikom požaru u Nju Delhiju: Ljudi iskakali iz zapaljenog hotela (foto)

Više od 20 mrtvih u velikom požaru u Nju Delhiju: Ljudi iskakali iz zapaljenog hotela (foto)

Mondo pre 4 sati
Poslednja tajna SSSR-a? Tela planinara pronađena u jezivom stanju, 67 godina kasnije porodice traže ekshumaciju

Poslednja tajna SSSR-a? Tela planinara pronađena u jezivom stanju, 67 godina kasnije porodice traže ekshumaciju

Euronews pre 5 sati

Ključne reči

IndijapožarTragedija

Najnovije vesti »

Škoda Peaq premijerno 23. juna

Škoda Peaq premijerno 23. juna

Auto blog pre 33 minuta
Mnogi bacaju "zlato" u smeće: Kako da iskoristite kore od jabuka: ušteda, zdravlje i dodatna zarada

Mnogi bacaju "zlato" u smeće: Kako da iskoristite kore od jabuka: ušteda, zdravlje i dodatna zarada

Blic pre 58 minuta
Bivši premijer Izraela: Netanjahu će pokušati da ukrade sledeće izbore

Bivši premijer Izraela: Netanjahu će pokušati da ukrade sledeće izbore

Kurir pre 58 minuta
Tramp: Nije nam potreban sporazum sa Iranom da bismo dobili obogaćeni uranijum

Tramp: Nije nam potreban sporazum sa Iranom da bismo dobili obogaćeni uranijum

Politika pre 53 minuta
Izjava Petera Mađara da se Mađarska graniči sa sobom samo povećava napetost

Izjava Petera Mađara da se Mađarska graniči sa sobom samo povećava napetost

Politika pre 38 minuta