Igramo za trofej i uživanje: Aleksandra Krunić srećna posle novog plasmana u finale ženskog dubla Rolan Garosa sa Anom Danilinom

Fantastičan uspeh postigle su naša Aleksandra Krunić i Ana Danilina (2. nosioci) plasmanom u finale ženskog dubla Rolan Garosa pobedom nad japansko-tajvanskim parom Šuko Aujama - En Šuo Liang sa 7:6, 6:2. Time su ponovile prošlogodišnji rezultat.

Foto: Goran Čvorović - Dobro su počele, igrale su s ozbiljnim intezitetom, sve su radile brzo. Bile su potpuno drugačije od dosadašnjih protivnica. Trebalo nam je malo vremena da se prilagodimo. Bilo je i vetrovito. Nije lako igrati u takvim uslovima. Potrebno je mnogo kretanja i rada nogu – poručila je Krunićeva, srećna posle pobede. Trijumf je, kaže, bio kombinacija više faktora. - Protivnice su igrale veoma pametno. Imale su sjajne lobove. Ja sam niska, pa