Makron spustio loptu: Zainteresovani smo za dijalog sa Rusijom

EVROPA je zainteresovana za izgradnju dijaloga sa Rusijom po pitanju bezbednosti i politike dobrosusedstva, rekao je francuski predsednik Emanuel Makron.

Foto: Profimedia/Jeanne Accorsini / Sipa Press - Odlučni smo da uspostavimo dijalog sa Rusijom po pitanjima od zajedničkog interesa, a to su: naša sopstvena politika bezbednosti, politika dobrosusedstva, kao i zaštita interesa Ukrajine - rekao je Makron novinarima na samitu EU-Zapadni Balkan u Crnoj Gori. Ranije danas portparol Kremlja Dmitrij Peksov je rekao da za sada telefonski razgovor sa Emanuelom Makronom nije na agendi ruskog predsednika, ali da je Putin