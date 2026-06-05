Srbijo, crna li si, bez imalo belog! Evo šta je Veljko Paunović rekao nakon katastrofe u Meksiku

Večernje novosti pre 38 minuta
Srbijo, crna li si, bez imalo belog! Evo šta je Veljko Paunović rekao nakon katastrofe u Meksiku

Sve su to lekcije koje moramo da naučimo, ovo je mlada ekipa koja je prvi put igrala zajedno. Bilo je i dobrih stvari, ali rezultat mnogo toga kvari, rekao je selektor fudbalera Srbije Veljko Paunović posle poraza od Meksika u Toluki (5:1).

FOTO TANJUG/ ANA PAUNKOVIĆ/ bg Srbija je prethodno u Lisabonu poražena od Zelenortskih Ostrva 3:0. - Jun je sa ovim utakmicama prošao, s obzirom na sve okolnosti na koje sam ja lično mnogo razočaran. Sve je palo na ove momke. S jedne strane mi je drago što su imali jako dobro iskustvo, dali su sve od sebe, predstavaljali svoju zemlju na najbolji način, bez obzira na ova dva rezultata. Jako mi je krivo da se ovako ovaj prozor potroši. Pred nama je puno posla. Ja
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