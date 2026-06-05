Predatori u svetu umetnosti (i svi ostali na koje vas nisu upozoravali)

Nisu "vaši" i "naši, nego nasilnici i oni koji to nisu

Ako čitate moje tekstove koje na ovom portalu pišem već tri godine, jasno je da znate već neke stvari o meni – makar neki zbir informacija koje biste mogli spojiti u jednu celinu. Recimo, da se zovem Vida Davidović, da sam iz Banjaluke, da živim u Beogradu, da sam živela u SAD, da imam divne prijatelje koje konstantno izlažem neprijatnostima jer ovde stalno pišem o epizodama koje sa njima prolazim, kao i da imam divne roditelje koje, takođe, stalno izlažem