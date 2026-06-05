Ove cene goriva važiće do 12. juna

Vranje news pre 57 minuta  |  Vranjenews
Ove cene goriva važiće do 12. juna

Vranje - Po novim cenama goriva, koje će važiti do petka 12. juna, litar evrodizela od petka u 15 sati do petka 12. juna u isto vreme koštaće maksimalno 222 dinara za litar, a cena benzina evropremijum BMB 196 dinara za litar.

Iste cene goriva bile su i prethodne sedmice. Od početka američko-izraelskog napada na Iran 28. februara, zbog zatvaranja Ormuskog moreuza kojim prolazi 20 odsto svetske nafte, značajno su porasle cene dizela i benzina u svetu. Podsećanja radi, Vlada Srbije produžila je 23. marta Uredbu o ograničenju cena derivata nafte. Ona će važiti još 150 dana, odnosno do polovine avgusta. Vlada je izmenila i uredbu o ograničenju visine cena derivata nafte i podigla cenu dizela
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