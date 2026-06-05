Da li će Merc, Makron i Fon der Lajen dovesti Vučića u red

Samitu Evropska unija - Zapadni Balkan u Tivtu prethodile tenzije između Srbije i Crne Gore. U centru zbivanja našao se čarter Air Srbije sa 87 delom kriminogenih lojalista Aleksandra Vučića koje je crnogorska policija vratili u Beograd

Nemački kancelar Fridrih Merc ovog petka (5. jun) je u Crnoj Gori, na samitu EU-Zapadni Balkan. U Tivtu na, jadranskoj obali, okupili su se šefovi država, vlada Evropske unije i šest balkanskih zemalja koje žele da se pridruže EU, ali uglavnom već godinama čekaju na prijem u blok, piše DW. Nemačka i Francuska zato nameravaju da na samitu u Tivtu pokrenu novu inicijativu usmerenu na ubrzanje procesa pristupanja. Kako je prenela nemačka agencija dpa, dve zemlje se u