Časni pojas ispraćen sa aerodroma "Nikola Tesla" na let ka Svetoj Gori: Suze patrijarha Porfirija FOTO/VIDEO

Patrijarh srpski Porfirije izneo je Časni pojas Presvete Bogorodice iz Hrama Svetog Save, u pratnji igumana manastira Vatoped arhimandrita Jefrema i drugih vladika, odakle je povorkom ispraćen ka aerodromu "Nikola Tesla", odakle je poleteo prema Solunu.

Pojas će avionom biti vraćen u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Časni pojas je iznet nakon molebana koji je služio patrijarh srpski Porfirije zajedno sa Jefremom, a za njima su iz Hrama izašli i vernici kako bi ispratili svečanu povorku. Odsvirana je himna "Bože pravde", a okupljeni vernici su pred noge patrijarha i Jefrema bacali cveće. Patrijarh Porfirije je zajedno sa igumanom Vatopeda Jefremom ušao u automobil sa Časnim pojasom, a pojedini vernici su tada još