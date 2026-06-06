Jedni kažu dolazi, drugi kažu nije sigurno, a odjednom imamo i detalje ugovora Ilića i Partizana

B92 pre 4 sati
Jedni kažu dolazi, drugi kažu nije sigurno, a odjednom imamo i detalje ugovora Ilića i Partizana

Poznato je na koliko bi Saša Ilić trebalo da potpiše ugovor sa Partizanom.

Partizan je nadomak imenovanja novog šefa stručnog štaba, a prema informacijama do kojih se došlo u domaćim medijima, izbor je pao na klupsku legendu Sašu Ilića. Nekadašnji kapiten crno-belih trebalo bi početkom naredne sedmice da ozvaniči povratak u Humsku, ovog puta u ulozi prvog trenera. Očekuje se da potpiše ugovor na dve godine i tako preuzme vođenje ekipe pred početak nove sezone, piše " Sport Klub". Za realizaciju posla neophodno je da prethodno bude
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