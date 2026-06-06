Poslednji voz za kontrolu finala - može li Partizan do prvog brejka u Dubaiju

Košarkaši Partizana imaju priliku da izjednače finalnu seriju ABA lige, ali i da naprave možda ključan korak ka šampionskom prstenu, kada u subotu od 18 časova gostuju ekipi Dubaija u drugom meču.

Dubai trenutno vodi sa 1:0 u seriji, pošto je u prvom susretu slavio rezultatom 99:93, a sistem takmičenja nalaže da će šampion postati ekipa koja prva stigne do tri pobede. Iako rezultat prvog duela pokazuje da je Partizan bio konkurentan, crno-beli su tokom većeg dela utakmice jurili zaostatak koji su napravili lošim otvaranjem meča. Upravo je taj segment igre apostrofirao i trener Đoan Penjaroja, koji je posle poraza naglasio da njegov tim ne sme da dozvoli