Teheran krenuo u osvetu: Iran zasuo američke ciljeve raketama VIDEO

B92 pre 45 minuta
Teheran krenuo u osvetu: Iran zasuo američke ciljeve raketama VIDEO

Korpus Islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je gađao dve američke vazduhoplovne baze u Kuvajtu i preostale objekte američke Pete flote u Bahreinu kao odgovor na, kako je naveo, "najnoviju američku agresiju".

U saopštenju je navedeno da su četiri tankera za prevoz nafte u 1.30 časova pokušala da ilegalno izađu iz Ormuskog moreuza, uprkos prethodnim upozorenjima mornarice IRGC-a, preneo je portal "Press TV". Prema navodima IRGC-a, nakon upozorenja jedan tanker je pogođen i zaustavljen, dok su se ostali brodovi vratili. IRGC je saopštio i da su u 2.30 časova američki dronovi sa dva projektila pogodili telekomunikacioni jarbol na ostrvu Kešm i drugi jarbol u Siriku.
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