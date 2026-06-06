Mira Andrejeva kao Monika Seleš: Tenis je dobio novu kraljicu Pariza

BBC News pre 35 minuta

REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Ruskinja Mira Andrejeva nova je šampionka Rolan Garosa.

Andrejeva je ubedljivo, 2:0 u setovima (6-3, 6-2) savladala Poljakinju Maju Hvalinsku, koja je uoči grend slema na pariskoj šljaci bila ranigrana kao tek 114. teniserka sveta.

Ruskinja, trenutno osma na svetu, završila je Otvoreno prvenstvo Francuske sa samo jednim izgubljenim setom i to u drugom kolu od Špankinje Basols.

Kako je turnir odmicao igrala je sve bolje, a u polufinalu je deklasirala Ukrajinku Kostjuk.

Sa 19 godina i 39 dana, Mira Andrejeva je prva tinejdžerka koja je osvojila titulu na Otvorenom prvenstvu Francuske u singlu još od Ige Švjontek 2020. godine.

Ona je ujedno i najmlađa šampionka Rolan Garosa od kada je 18-godišnja Monika Seleš osvojila njenu treću uzastopnu titulu 1992. godine.

Monika Seleš je imala 16 i po godina kada je osvojila prvu od njene tri uzastopne titule u Parizu 1990. godine.

„Još kao mala sam gledala Rolan Garos i bio mi je san da pobedim ovde.

„Ne mogu da verujem da sada držim ovaj trofej u rukama", rekla je Andrejeva, grleći trofej u gornjem delu trenerke na kojem je pisalo: 'Želim da zahvalim samoj sebi. Mira'.

Odala je priznanje protivnici, rekavši da igra nezgodan tenis i da se nada da će u budućnosti igrati još finala.

U govoru se obratila i na ruskom jeziku, zahvalivši se navijačima što je bodre i šalju joj poruke.

Nastup druge finalistkinje Maje Hvalinske na turniru u Parizu je za film.

Stigla je u Pariz kao 114. na svetu, a u u glavni žreb je ušla kroz tri kruga kvalifikacija.

Potom je redom rušila teniserke koje imaju daleko bolji rang od nje, među kojima Ruskinje Kalinskaju u četvrtfinalu i Šnajder u polufinalu.

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REUTERS/Guglielmo Mangiapane

REUTERS/Guglielmo Mangiapane

REUTERS/Guglielmo Mangiapane Sportski pozdrav finalistkinja Rolan Garosa 2026. na mreži

MOHAMMED BADRA/EPA/Shutterstock

REUTERS/Stephanie Lecocq

REUTERS/Guglielmo Mangiapane

REUTERS/Stephane Mahe

ERESA SUAREZ/EPA/Shutterstock

REUTERS/Guglielmo Mangiapane Američki glumac Bred Pit sa devojkom Ines de Ramon pratio je finale singla u ženskoj konkurenciji na Rolan Garosu

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(BBC News, 06.06.2026)