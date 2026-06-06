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Od pletenica do minivala: Frizure koje su obeležile fudbalsku istoriju

Od prepoznatljivih stilova Dejvida Bekama do upečatljivih i neobičnih izgleda poput Ronaldovog ili grupnih poteza kao kod reprezentacije Rumunije, frizure fudbalera su kroz istoriju često bile oblik ličnog izraza i postajale prepoznatljivi simboli pop kulture.

BBC News pre 35 minuta
Aleksi Lalas, Rud Gulit i Karlos Valderama
Getty Images
Aleksi Lalas, Karlos Valderama i Rud Gulit

Pre VAR sistema (video tehnologija za pomoć sudijama), skupih kopački i savršenih Instagram profila, fudbal je imao junake koje smo pamtili po igri, ali i po frizurama.

Od legendarne plave grive Karlosa Valderame i neukrotive kose Rudija Felera, do repića Roberta Bađa i čuvene frizure Brazilca Ronalda na Svetskom prvenstvu 2002. godine, neki fudbaleri postali su prepoznatljivi kako po talentu, tako i po izgledu.

Zbog toga je određeni stil frizure čak i dobio ime fudbalerka.

Kosa kratko ošišana napred, a puštena da raste pozadi ili popularno rečeno - repići.

Na engleskom je zovu mullet, a na nemačkom vokuhila.

Roberto Bađo
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Italijanska legenda Roberto Bađo je tokom Mundijala 1994. godine nosio prepoznatljivi „božanski repić" (Il Divino Codino), frizuru koja je postala njegov zaštitni znak
Aleksi Lalas
Getty Images
Američki štoper Aleksi Lalas bio je prepoznatljiv po dugoj riđoj kosi i gustoj bradi, zbog kojih je tokom 1990-ih izgledao više kao rok muzičar nego fudbaler
Karlos Valderama
Getty Images
Karlos „El Pibe" Valderama, vezista sa karakterističnom „mikrofonkom", predvodio je kolumbijsku reprezentaciju na tri uzastopna svetska prvenstva, a njegova frizura ostala je jedan od najupečatljivijih simbola fudbala 1990-ih
Rud Guilt
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Rud Guilt je igrao za reprezentaciju Holandije, gde je bio kapiten i jedan od ključnih igrača tokom osvajanja Evropskog prvenstva 1988. godine. Bio je prepoznatljiv i po frizuri - dugim dredovima koje je nosio na vrhuncu karijere
Trifon Ivanov
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Trifon Ivanov bio je bugarski fudbaler poznat po neustrašivoj igri u odbrani, ali i po divljem stilu kose koji mu je davao jedinstven izgled na terenu tokom 1990-ih. Preteča frizure 'tarzanke', jedno vreme popularne širom Balkana. Umro je 2016. godine od srčanog udara.
Ronaldo Nazario Zuba
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Možda najpoznatija frizura u istoriji fudbala. Ronaldo se ovako ošišao da bi skrenuo pažnju medija sa povrede noge i stalnih priča o povredi tokom Svetskog prvenstva 2002. Kasnije se izvinio „milionima majki čiji su sinovi kopirali frizuru“
Dejvid Bekam
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Dejvid Bekam je tokom karijere bio poznat po mnogo prepoznatljivim frizurama koje su često postavljale i pratile modne trendove. Od konjskog repa, punđe, preko pramenova i čirokane
Rumunska reprezentacija
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Igrači reprezentacije Rumunije su na prvenstvu 1998. godine ofarbali kosu u plavo kako bi istakli jedinstvo tima

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(BBC News, 06.06.2026)

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