Od pletenica do minivala: Frizure koje su obeležile fudbalsku istoriju

BBC News pre 35 minuta

Getty Images Aleksi Lalas, Karlos Valderama i Rud Gulit

Pre VAR sistema (video tehnologija za pomoć sudijama), skupih kopački i savršenih Instagram profila, fudbal je imao junake koje smo pamtili po igri, ali i po frizurama.

Od legendarne plave grive Karlosa Valderame i neukrotive kose Rudija Felera, do repića Roberta Bađa i čuvene frizure Brazilca Ronalda na Svetskom prvenstvu 2002. godine, neki fudbaleri postali su prepoznatljivi kako po talentu, tako i po izgledu.

Zbog toga je određeni stil frizure čak i dobio ime fudbalerka.

Kosa kratko ošišana napred, a puštena da raste pozadi ili popularno rečeno - repići.

Na engleskom je zovu mullet , a na nemačkom vokuhila .

Getty Images Italijanska legenda Roberto Bađo je tokom Mundijala 1994. godine nosio prepoznatljivi „božanski repić" (Il Divino Codino), frizuru koja je postala njegov zaštitni znak

Getty Images Američki štoper Aleksi Lalas bio je prepoznatljiv po dugoj riđoj kosi i gustoj bradi, zbog kojih je tokom 1990-ih izgledao više kao rok muzičar nego fudbaler

Getty Images Karlos „El Pibe" Valderama, vezista sa karakterističnom „mikrofonkom", predvodio je kolumbijsku reprezentaciju na tri uzastopna svetska prvenstva, a njegova frizura ostala je jedan od najupečatljivijih simbola fudbala 1990-ih

Getty Images Rud Guilt je igrao za reprezentaciju Holandije, gde je bio kapiten i jedan od ključnih igrača tokom osvajanja Evropskog prvenstva 1988. godine. Bio je prepoznatljiv i po frizuri - dugim dredovima koje je nosio na vrhuncu karijere

Getty Images Trifon Ivanov bio je bugarski fudbaler poznat po neustrašivoj igri u odbrani, ali i po divljem stilu kose koji mu je davao jedinstven izgled na terenu tokom 1990-ih. Preteča frizure 'tarzanke', jedno vreme popularne širom Balkana. Umro je 2016. godine od srčanog udara.

Getty Images Možda najpoznatija frizura u istoriji fudbala. Ronaldo se ovako ošišao da bi skrenuo pažnju medija sa povrede noge i stalnih priča o povredi tokom Svetskog prvenstva 2002. Kasnije se izvinio „milionima majki čiji su sinovi kopirali frizuru“

Getty Images Dejvid Bekam je tokom karijere bio poznat po mnogo prepoznatljivim frizurama koje su često postavljale i pratile modne trendove. Od konjskog repa, punđe, preko pramenova i čirokane

Getty Images Igrači reprezentacije Rumunije su na prvenstvu 1998. godine ofarbali kosu u plavo kako bi istakli jedinstvo tima

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(BBC News, 06.06.2026)