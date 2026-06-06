Od pletenica do minivala: Frizure koje su obeležile fudbalsku istoriju
Od prepoznatljivih stilova Dejvida Bekama do upečatljivih i neobičnih izgleda poput Ronaldovog ili grupnih poteza kao kod reprezentacije Rumunije, frizure fudbalera su kroz istoriju često bile oblik ličnog izraza i postajale prepoznatljivi simboli pop kulture.
Pre VAR sistema (video tehnologija za pomoć sudijama), skupih kopački i savršenih Instagram profila, fudbal je imao junake koje smo pamtili po igri, ali i po frizurama.
Od legendarne plave grive Karlosa Valderame i neukrotive kose Rudija Felera, do repića Roberta Bađa i čuvene frizure Brazilca Ronalda na Svetskom prvenstvu 2002. godine, neki fudbaleri postali su prepoznatljivi kako po talentu, tako i po izgledu.
Zbog toga je određeni stil frizure čak i dobio ime fudbalerka.
Kosa kratko ošišana napred, a puštena da raste pozadi ili popularno rečeno - repići.
Na engleskom je zovu mullet, a na nemačkom vokuhila.
BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.
Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk
- Najbolji dresovi u istoriji Mundijala i šta ih čini tako slavnim
- Zašto su fudbalski dresovi preskupi
- Fudbalski navijači koji su uticali na današnju modu
- O lutriji i psihološkim ratovima: Penal serije koje su obeležile istoriju Mundijala
- Nobi Stajls - nije imao zube, ali mu je srce bilo veće od Vemblija
- Šta su ofsajd, indirekt i VAR: Sedam fudbalskih pojmova koje treba da znate
(BBC News, 06.06.2026)