Veliki napad Ukrajine dronovima na Sankt Peterburg, Putinov rodni grad

BBC News pre 38 minuta

Ukrajina je pokrenula „nezabeleženi napad“ na i oko Sankt Peterburga, drugi najveći grad u Rusiji, domaćina tradicionalnog godišnjeg ekonomskog foruma.

Više od 140 dronova je oboreno iznad Lenjingradske oblasti, rekao je regionalni guverner Aleksandar Drozdenko, dok je gradski čelnik Aleksandar Beglov pozvao stanovnike da ostanu u kućama, što je prvi put od kako je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu, februara 2022.

Ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski izjavio je da su ukrajinske snage napale ruska skladišta oružja i pomorsku flotu.

Napad je opisao kao „pravedan odgovor" na ruske udare.

Veliki napad na Sankt Peterburg, rodni grad Vladimira Putina, usledio je dan pošto je ruski predsednik na ekonomskom forumu rekao da „nema smisla" da se sastaje sa Zelenskim u četiri oka.

Prethodno je Zelenski objavio otvoreno pismo, pozivajuću Putina da lično razgovaraju i pokušaju da okončaju rat.

Putin je do sada u više navrata govorio da je spreman na razgovore sa Zelenskim, ali samo ako dođe u Moskvu, a takođe je rekao i da Zelenski nema legitimitet da bude predsednik jer nije zakazivao redeovne izbore, iako je morao.

U pismu, Zelenski je za mesto susreta predložio Švajcarsku ili Tursku.

Zelenski je 6. juna na društvenim mrežama objavio da je „vreme da se okonča rat“, ali je optužio ruskog lidera da želi da „nastavi borbu“.

Rekao je da su ukrajinski dronovi prešli razdaljinu od 1.000 kilometara do regiona Sankt Peterburga, ciljajući „arsenale neprijateljske mornarice i bazu u Kronštatu“, misleći na glavno uporište Baltičke flote ruske mornarice.

Pogođeno je i naftno skladište u južnom Krasnodarskom regionu, udaljeno 500 kilometara, rekao je Zelenski.

Bio je to napad ukrajinskih „sankcija dugog dometa“, dodao je Zelenski, koristeći eufemizam za napade na Rusiju.

Pogledajte video: 'Ne plašite se da izađete iz rata' - Zelenski u otvorenom pismu Putinu

Najnoviji napadi su usledili posle ukrajinskih udara na periferiju Sankt Peterburga u danu kada je počeo godišnji ekonomski forum.

Na ovoodišnjem forumu, osmišljenom za privlačenje stranih investicije u Rusiju, ulestvuje hiljade gostiju iz 130 zemalja, među kojima je i američka delegacija, ali niskog nivoa.

U otvorenom pismu 4. juna, Zelenski pozvao na prekid vatre i direktne pregovore sa Putinom kako bi se okončao rat, koji traje više od četiri godine.

Napisao je da bi bilo „pogrešno da se čeka“ da rat ponovo dođe u središte pažnje SAD.

Govoreći na ekonomskom forumu 5. juna, Putin je odbio ideju Zelenskog i ponovio stav da bi primirje samo omogućilo Ukrajini da se pregrupiše.

Rekao je da će okončati rat tek kada Rusija ispuni sve ciljeve.

Dugogodišnji stav Rusije je da Ukrajina treba da se povuče iz Donjecke i Luganske oblasti, koje zajedno čine veliki region Donbasa na istoku Ukrajine, kao i iz Hersonske i Zaporoške oblasti.

Rusija traži od Ukrajine i da odustane od težnji da se pridruži NATO-u.

Ukrajina odbija da se odrekne bilo koje teritorije, tvrdeći da bi ustupci ohrabrilo Moskvu da ponovo izvrši invaziju u budućnosti.

Rusija trenutno kontroliše oko 20 odsto ukrajinske teritorije, računajući i celo poluostrvo Krim, koji je Moskva anektirala 2014. godine.

BBC

U Luganskoj oblasti istočne Ukrajine, koju kontrolišu ruske i proruske snage, lokalne vlasti su obustavile autobuski saobraćaj na dva autoputa posle dva napada ukrajinskih napada dronova.

Pozvali su lokalno stanovništvo da ne koriste te putevezarad vlastite bezbednosti.

Lokalna vlada, koju podržava Rusija, obustavile i prigradski železnički saobraćaj, i zabranila prevoz grupa dece unutar Luganska.

Putin je rekao da Rusija ima potpunu kontrolu nad takozvanom „Luganskom Narodnom Republikom“.

U septembru 2022, šest meseci od početka rata, Putin je proglasio za ruske teritorije Luganska, Donjecka, Hersonske i Zaporoške oblasti.

Četiri godine kasnije je izjavio: „Gde noga ruskog vojnika kroči, to je naše".

Poručivao je i da će Rusija „milom ili silom" zauzeti ceo Donbas (Lugansku i Donjecku oblast).

Poslednjih nedelja, ukrajinske snage napadaju rusku logistiku u delovima Ukrajine pod kontrolom Moskve i proruskih pobunjenika.

Jedan analitičar je za BBC rekao da je od početka maja pogođeno više od 200 kamiona i vipe od 30 cisterni sa gorivom.

U više od četiri godine od početka ruske invazije, Ukrajina je značajno razvila odbrambeni sektor.

Ukrajina je sada u stanju da redovno gađa ciljeve u Rusiji, posebno energetsku infrastrukturu i naftna postrojenja, koja smatra gorivom za moskovsku ratnu mašineriju.

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(BBC News, 06.06.2026)