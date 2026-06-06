Brnabić: Ima važnijih tema od sednice o poverenju Vladi

Beta pre 29 minuta

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je da će sednica o poverenju Vladi uslediti čim bude vremena, odnosno kad ne bude važnijih tema za građane, navodeći da od završetka redovnog zasedanja "nije spojila tri dana u Srbiji, da bude tu".

"Oni nemaju kvorum za tu sednicu, mora vladajuća većina da im obezbedi kvorum za njihov rijaliti. Očigledno da ima poverenje, jer nemaju ni kvorum za tu sednicu", poručila je opoziciji Brnabić u gostovanju na TV Prva.

Kako je navela, u ponedeljak je u Sarajevu, a u četvrtak i petak u Veneciji gde prisustvuje plenarnoj sednici Venecijanske komisije i nada se da će Srbija dobiti "konačno zeleno svetlo" kako bi se odmah krenulo sa vanrednom sednicom Skupštine o setu pravosudnih zakona.

Zbog seta pravosudnih zakona, poznatih kao "Mrdićevi", stigle su kritike iz domaće javnosti ali i međunarodnih krugova pa je Vlada Srbije zatražila mišljenje Venecijanske komisije.

(Beta, 06.06.2026)