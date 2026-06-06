Broj prijavljenih učesnika EXPO 2027 u Beogradu znatno premašio prethodnu izložbu u Astani

Beta pre 2 sata

Direktor odeljenja za međunarodne učesnike EXPO 2027 Igor Kovačević izjavio je danas u Vašingtonu da je do sada više od 130 država i međuvladinih organizacija potvrdilo učešće na toj izložbi, koja će biti održana iduće godine u Srbiji, i dodao da je to više nego na prethodnoj održanoj u glavnom gradu Kazahstana.

"Do sada je potvrđeno učešće više od 130 učesnika. Ako posmatramo prethodne specijalizovane izložbe, kao što je bila Astana u Kazahstanu, mi smo premašili njihov broj koji je bio 117. Međutim, ono što je kod nas jako važno nije samo kvantitet nego i kvalitet razvoja odnosa sa tim zemljama, u smislu bilateralnih diplomatskih odnosa i poslovnih veza", rekao je Kovačević novinarima srpskih medija u Vašingtonu.

Nakon učešća na panel diskusiji u američkom Kongresu o unapređenju transatlantske ekonomske saradnje, Kovačević je rekao da je među prijavljenima najviše država, ali da postoje i brojne međuvladine organizacije koje su prijavile učešče, kao što su to Ujedinjene nacije.

"Mi, kao dobar domaćin, nećemo zatvarati postupak prijave. U toku su, naravno, dodatni procesi razgovora sa potencijalnim učesnicima. Ono što je jako važno je da sve zemlje učesnice apsolutno ostvare svoja očekivanja od EXPO-a", rekao je on.

Kovačević je dodao da je na panelu u Kongresu predstavio taj nacionalni projekat Srbije i ključne postulate EXPO u domenu javne diplomatije, imajući u vidu da će tokom 93 dana trajanja manifestacije to biti "najveći diplomatski događaj na svetu", kojem će prisustvovati ogroman broj državnika zemalja koje učestvuju.

"Predstavili smo i poslovnu komponentu, imajući u vidu da svaka zemlja ima priliku da za vreme svog nacionalnog dana ima posebnu invencionu konferenciju gde će predstaviti svoje kapacitete... Razgovarali smo o već sada potvrđenom učešću sjajnih američkih i globalnih kompanija u isto vreme, kao što je to Cisko i kao što je to Arčer avijacija, koji će se predstaviti", rekao je on.

Govoreći o poseti Vašingtonu, on je podsetio da su SAD pre tri nedelje potpisale ugovor o učešću na izložbi u Beogradu i da je prezentacija u glavnom gradu SAD i u Kongresu, kao i razgovor sa predstavnicima te zemlje, "logičan sled i kontinuitet svih aktivnosti koje su dogovorene".

"Tokom posete Vašingtonu podsetili smo i na 145 godina diplomatskih odnosa dve zemlje i to je nešto na čemu će i dalje da se insistira. Osnova svega je diplomatsko razumevanje, bilateralnost i kreiranje biznis kontinuiteta koji će, kroz umrežavanje, razmenu poslovih procesa i ideja kreirati nešto što će tek u periodu nakon EXPO biti prava zaostavština", rekao je on.

Komesar SAD za specijalizovanu međunarodnu izložbu EXPO 2027 Gevin Vaks rekao je na panelu u Kongresu da je ta izložba u Beogradu ogromna prilika za revitalizaciju odnosa dve zemlje i mogućnost da se osim ljudi na tom mestu spoje i kompanije, sklope poslovi i dođe do prosperiteta.

"Očekujemo da će ovaj događaj imati ne samo trenutni uticaj u Srbiji, već i u širem regionu, u smislu učvršćivanja naših odnosa u budućnosti, na komercijalnoj, kulturnoj i javno-diplomatskoj osnovi. Mislim da je došlo do velikih promena u našim odnosima", rekao je on.

Vaks je podsetio da su Srbija i SAD bile saveznice i pobednice u dva svetska rata i da ih vezuje mnogo toga u istoriji.

"I predsednik SAD Donald Tramp je nedavno podelio članak na društvenim mrežama ističući važnost ovog odnosa. To nije mala stvar, naprotiv ovo je ogromna stvar za Srbiju i SAD", rekao je on.

On je dodao da se često naglašava da je Tramp veoma popularan u Srbiji.

"Možda je popularniji u Srbiji nego u američkom glavnom gradu, mada je to preniska lestvica za poređenje. Ali ipak, ta njegova popularnost nije nešto što se ovde ignoriše i uliva nadu u širem kontekstu odnosa dve zemlje", rekao je.

(Beta, 06.06.2026)