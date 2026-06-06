Đilas: Merc-Makron nonpejper ohrabruje, ali Srbija mora smeniti režim

Beta pre 59 minuta

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas ocenio je danas da je "Merc-Makron nonpejper ohrabrujući za svaku zemlju zapadnog Balkana koja ima proevropsku vladu, jer omogućava zemljama kandidatima razne pogodnosti" ali da je "problem za Srbiju, dok su na vlasti Vučić i njegova organizovana kriminalna grupa, činjenica da je svaka od tih pogodnosti direktno povezana sa napretkom zemlje u procesu pridruživanja".

"A Srbija u tom procesu ne napreduje već nazaduje. Zato bi se u ovom trenutku na Srbiju od celog predloga primenio samo onaj deo u kome se jasno kaže da 'ceo proces može biti i reverzibilan u slučaju nazadovanja zemlje kandidata u reformama ili u pogledu osnovnih vrednosti i principa Evropske unije'", naglasio je Đilas, u pisanoj izjavi, prenela je SSP.

Naglasio je da su "sve Vučićeve vlade antievropske" i da je "jedina šansa da Srbija ponovo krene ka Evropi smena ovog, od naroda odrođenog, sa kriminalom potpunog sraslog režima".

"Zato Srbija konstantno nazaduje u oblastima pravosudnih reformi, održavanja fer i poštenih izbora, borbe protiv korupcije, slobode medija, izgradnje institucija, usklađivanja spoljne politike sa Evropskom unijom. I to ne kažemo samo mi, to kažu i ODIHR, Evropski parlament, Evropska komisija, Transparency International, Human Rights Watch, Reporteri bez granica i mnoge druge organizacije koje procenjuju stanje u ovim oblastima", naveo je Đilas.

Prema njegovim rečima, "zato je Srbija za 14 godina, od lidera zapadnog Balkana u oblasti evropskih integracija, zemlje za koju se verovalo da ima šanse da postane članica do 2018. godine, dospela na začelje i sa zavišću može da gleda napredak, pre svega, Crne Gore i Albanije".

"Aleksandar Vučić, bez obzira na formalne izjave, ne želi da Srbija postane član Evropske unije. On se protiv toga bori punih 33 godine, od prvog dana kada je postao član Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja do danas. Ne može neko ko potpisuje sporazume sa Komunističkom partijom Kine, ko usvaja Mrdićeve zakone, ko postavlja kriminalce na najvažnije pozicije u policiji, ko troši desetine milijardi evra na poslove bez tendera da vodi Srbiju u Evropu", poručio je Đilas.

(Beta, 06.06.2026)